Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Учительница, приехавшая работать в село на Алтае, вынуждена жить без света и воды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Продукты она хранит в сенях, а домашние задания проверяет с налобным фонарем

Учительница, приехавшая работать в село на Алтае, вынуждена жить без света и воды

Фото: Baza

Учительница, приехавшая работать в алтайское село по программе “Земский учитель”, вынуждена жить в доме без воды и электричества. Историю женщины и ее семьи рассказал Telegram-канал Baza.

Уже больше двух лет Любовь Шефер преподает английский язык в Иогачской средней школе в Турочакском районе Республики Алтай. В село она приехала с мужем и двумя детьми.

Как пишет Baza, учителю предлагали для проживания комнату в общежитии. Но помещение оказалось слишком маленьким, чтобы там жили четыре человека. Поэтому семья решила потратить выделенный по программе “Земский учитель” миллион рублей на постройку дома в лесу.

Но обустроить себе комфортную жизнь в селе Любовь и ее муж так и не смогли. По словам учительницы, местное отделение “Россетей” отказалось проводить в построенный дом электричество.

Из-за этого семье приходится жить в спартанских условиях. Тетради Любовь проверяет либо с налобным фонарем, либо при помощи лампы за 140 тысяч рублей, которая работает от солнечных батарей.

Зимой продукты хранятся в сенях. Летом же семья использует бензиновый генератор, чтобы поддерживать работу холодильника. Телевизор удается посмотреть только в ясные дни, когда хорошо работают солнечные батареи.

Воды в доме тоже нет: для помпы, которая качает жидкость, тоже нужно электричество.

Женщина рассказала, что ни выигрыш в суде, ни обращение в ФАС не помогли ей добиться света от “Россетей”. Telegram-канал Baza сообщил, что историей заинтересовался Народный фронт и уже обратился в местную прокуратуру.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Голливудский актер разбился в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

06.01.2024

 Интересное

На Урале девушка облила гостей кипятком из-за дымовой шашки

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле пенсионерка набрала кредитов на 500 тысяч рублей по указке аферистов

06.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле около реки продают коттедж с русской печью и резной мебелью

06.01.2024

 Интересное

Какие правила нужно соблюсти в Рождественский Сочельник. Приметы 6 января

06.01.2024

 Интересное

Участники спецоперации вслух зачитали детские письма из Алтайского края

06.01.2024

 Интересное

Стало известно, сколько барнаульцев считают себя суеверными

06.01.2024

 Интересное

Жительница Бийска нашла в банке с горошком большого клопа

06.01.2024

 Интересное

На Алтае учительница добивается проведения электричества в своем доме

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix