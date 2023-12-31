Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Удар по детям в Белгороде корректировали. Чтобы точно попасть по малышам

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

31 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военный волонтёр Алексей Живов отметил, что ВСУ устроили особую по подлости провокацию – били целенаправленно по женщинам и детям в центре Белгорода. Пишет Царьград.

Атака ВСУ днём 30 декабря на Белгород, без сомнения, подлая. В этом мнении сходятся эксперты, опрошенные Царьградом. Как отмечает военный волонтёр Алексей Живов, враг целенаправленно бил по центру города – туда, где на катке были мамы с детьми.

Одной из целей украинских ракет стал спорткомплекс “Динамо” в Белгороде, где в этот момент проходили занятия по гимнастике с детьми. Другой целью – каток в центре города, где были родители с детьми.

Живов отмечает, что допускал мысль, что ВСУ перед новогодними праздниками решатся на подлое преступление против наших людей.

“Правда, я предполагал, что она произойдёт ближе к выборам президента и будет иметь скорее общевойсковой характер. Но они решились на самое подлое и омерзительное – целенаправленно, судя по всему, даже корректируемыми боеприпасами, ударили просто по скоплению детей и женщин”, – заявил он в эфире Первого русского.

ФОТО: ROMAN YAROVITSYN/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

 Образование

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Новости Алтай

Барнаулец исполнил свою давнюю мечту – встретить Новый год в поезде

01.01.2024

 Новости Алтай

В России Год наставника сменяется Годом семьи

01.01.2024

 Новости Алтай

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Сергий совершил Литургию в храме в честь преп. Антония Киево-Печерского г. Барнаула. 

01.01.2024

 Новости Алтай

Митрополит Сергий совершил чин освящения нижнего храма в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix