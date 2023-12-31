Удар по детям в Белгороде корректировали. Чтобы точно попасть по малышам

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31 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военный волонтёр Алексей Живов отметил, что ВСУ устроили особую по подлости провокацию – били целенаправленно по женщинам и детям в центре Белгорода. Пишет Царьград.

Атака ВСУ днём 30 декабря на Белгород, без сомнения, подлая. В этом мнении сходятся эксперты, опрошенные Царьградом. Как отмечает военный волонтёр Алексей Живов, враг целенаправленно бил по центру города – туда, где на катке были мамы с детьми.

Одной из целей украинских ракет стал спорткомплекс “Динамо” в Белгороде, где в этот момент проходили занятия по гимнастике с детьми. Другой целью – каток в центре города, где были родители с детьми.

Живов отмечает, что допускал мысль, что ВСУ перед новогодними праздниками решатся на подлое преступление против наших людей.

“Правда, я предполагал, что она произойдёт ближе к выборам президента и будет иметь скорее общевойсковой характер. Но они решились на самое подлое и омерзительное – целенаправленно, судя по всему, даже корректируемыми боеприпасами, ударили просто по скоплению детей и женщин”, – заявил он в эфире Первого русского.

ФОТО: ROMAN YAROVITSYN/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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