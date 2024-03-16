Уделите внимание своим ногам. Делайте это перед сном – и вы продлите свою молодость

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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Врачи традиционной китайской медицины уверены, что старость приближается через ноги человека. Они указывают на то, что на стопах концентрируется большое количество рефлекторных точек, связанных с различными органами. Массаж этих точек может помочь восстановить и направить поток энергии жизни и здоровья в организме.

Выполнение самомассажа стоп перед сном может быть прекрасным способом активации всех рефлекторных точек. Необходимо проводить массаж путем разминающих и поглаживающих движений от кончиков пальцев до пяток в течение 5-7 минут. Это поможет обеспечить непрерывное поступление свежей крови к внутренним органам, способствуя их здоровью.

Основное правило в проведении массажа – не вызывать боли. Массажирование стоп должно приносить радость и расслабление. Если вы не можете самостоятельно провести массаж, попросите близкого человека помочь вам.

Массаж стоп – простой и доступный способ заботы о своем здоровье и омоложении. Попробуйте добавить эту процедуру в свою ежедневную рутину и ощутите положительные изменения в своем организме. По материалам портала Кубанские Новости.

Фото: seminar-beauty.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

Горняк22