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Уголовное дело экс-замминистра минприроды Алтайского края ушло в суд

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По версии следователей, он “помог” аффилированной с ним компании выиграть конкурс на аренду лесного участка

Уголовное дело экс-замминистра минприроды Алтайского края ушло в суд

Игорь Дергачев / Фото: minprirody.alregn.ru

В Центральный районный суд Барнаула поступило уголовное дело бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева. Как сообщает “Банкфакс”, его обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Напомним, что по версии следователей, с мая по август 2022 года ведомство проводило открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, который находится в государственной собственности. Дергачев решил “помочь” одной из участвовавших компании и указал членам комиссии на несуществующие нарушения, которые не позволили добраться до второго этапа конкурса. Уже на нем победителем стала аффилированная с чиновником компания.

Материалы дела передали судье 26 февраля. Он пока не назначил дату проведения первого заседания.

новости Локтевский

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