Уголовное дело против уроженки Барнаула Марины Кохал, расчленившей репера Картрайта в июле 2020 года, до сих пор не раскрыто.

Правоохранители уже три года выясняют обстоятельства жуткой истории, которая за это время обросла новыми подробностями.

Так, в результате повторной медицинской экспертизы, которую провели в январе 2021 года, выяснилось, что Кохал не только расчленила своего мужа Александра Юшко, но и выкачала из него всю кровь и избавилась от большей части его органов, благодаря которым можно было определить точную причину смерти репера.

По версии патологоанатомов, не менее чем за час Юшко сделали инсулиновый укол. При этом сам погибший не болел сахарным диабетом, поэтому не нуждался в подобном вмешательстве. Следы рук явно указывали, что сделала это, вероятнее всего, его супруга.

Адвокат Марины заверил, что музыкант умер из-за передозировки, однако, в крови репера не нашли психотропных веществ.

Кохан захотела представить мужа как «пропавшего без вести», засыпала труп солью и расчленила, расфасовала по пяти пакетам и разложила в холодильнике.

До конца октября 2021 года подозреваемая находилась за решеткой, а потом отправилась под домашний арест. Через год уроженка Барнаула отказалась от суда присяжных и даже обвиняла теле-психиатра в том, что он разгласил данные о том, что она здорова, и, вероятно, отдавала себе отчет в своих действиях.

В марте 2023 года Марина Кохал стала фигуранткой еще одного уголовного дела — о надругательстве над телом умершего. Она заявила, что следователи, которые мистически увольнялись после работы с ней, пытали ее. В конце июня Смольнинский суд Петербурга назначил четвертую комплексную судмедэкспертизу, которая может поставить точку в резонансном деле.

Источник: МК на Алтае