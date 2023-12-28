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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Одессе два смелых подростка устроили перформанс на улице, развернув флаг Национал-большевистской партии России покойного Эдуарда Лимонова, и заявив, что «украинцы — это русские». Пишет Русская Весна.

«Почему украинцы так воюют смело? Потому что они русские!» — говорит один из парней.

По их мнению, сейчас идет война между миром духовным и «миром теней» по теории древнегреческого философа Платона, в которой участвует также певец Олег Газманов.

Под конец речи дети предложили зайти в супермаркет, купить яиц, чтоб забросать ими мэрию Одессы. А потом устроить «марш гордости» на Верховную Раду в Киеве.

В конце не обошлось без стандартного «Слава Украине!», которое в этом случае больше похоже на попытку перестраховаться, впрочем, за демонстрацию советской символики (серп и молот на флаге партии) на Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

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горняк