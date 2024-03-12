Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Нарушений государственной границы не допущено
Военнослужащий в поле / Фото: unsplash.com
Минобороны РФ сообщило о неудачных попытках прорыва украинских военнослужащих в Белгородскую и Курскую области, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Ночью 12 марта диверсанты после интенсивного обстрела при поддержке танков и бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России одновременно на трех направлениях в Белгородской области.
“По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Нарушений государственной границы не допущено”, – рассказали в министерстве.
В Минобороны подчеркнули, что противник понес существенные потери, уничтожено пять танков и бронетранспортер.
Кроме того, в Курской области утром отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп.
горняк
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