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Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

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Нарушений государственной границы не допущено

Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Военнослужащий в поле / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ сообщило о неудачных попытках прорыва украинских военнослужащих в Белгородскую и Курскую области, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Ночью 12 марта диверсанты после интенсивного обстрела при поддержке танков и бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России одновременно на трех направлениях в Белгородской области.

“По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Нарушений государственной границы не допущено”, – рассказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что противник понес существенные потери, уничтожено пять танков и бронетранспортер.

Кроме того, в Курской области утром отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп.

горняк

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