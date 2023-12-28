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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские ДРГ задумали подлость – под Новый год они собираются отправить русским солдатам алкоголь с отравой. Информация пришла сразу из нескольких источников. Пишет Царьград.

Телеграм-канал “Архангелы спецназа Z” сообщает, что командование ВСУ в праздники решило отравить личный состав ВС России с помощью алкогольных напитков. По сути, повторяется история с отравленными пирожками, шоколадом и прочими продуктами через проукраинских жителей – “ждунов”. Не будем забывать про случай, как, например, одна украинская пенсионерка пыталась накормить русских военных отравленными пирожками: она добавила туда крысиный яд.

А телеграм-канал “Крылатые” опубликовал ролик, на котором показана переписка на телефоне украинского пленного. Вот что говорит украинец:

Желаю здравия! Командованием (ВСУ. – Прим. ред.) принято решение помочь нашим “друзьям” в организации новогодних праздников. Так как употребление спиртных напитков является неотъемлемой частью их “высокодуховной” культуры, мы должны организовать им поставки максимально “качественного” продукта. Если y кого есть родственники, друзья, знакомые на той стороне, командирам необходимо организовать работу по подготовке списков таких лиц с задачей предложения и доставки алкоголя с пищевыми добавками, – говорит украинский диверсант.

И добавляет, что, дескать, пускай русские “сами уменьшают свою популяцию”.

Травим! – подытоживает он.

“Архангелы спецназа Z” призывают быть осторожными, не заказывать никакие доставки и не выполнять просьбы передать/подарить/привезти какую-либо продукцию.

Вы, бойцы, должны поддерживать образцовый вид воина России. Новый год уже совсем близко, и все хотят его отметить, но необходимо помнить, что праздничное настроение может стать последним в вашей жизни, враг не дремлет и ищет нужный момент для удара, начиная с таких вот информационных вбросов, заканчивая ударами по расположениям с личным составом. Воины, сохраняйте бдительность и самообладание!

Напомним, ранее сообщалось, что, оказавшись на краю, украинский режим готов на последнюю подлость. ВСУ могут применить химическое оружие, вызывающее страшные нарывы на теле, тошноту, рвоту и судороги. Это отравляющее вещество кожно-нарывного действия. Яд планируется использовать в зоне действия одной из наступающих группировок армии России.

Фото: STRINGER/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

горняк