Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС
Последствием налета могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, утверждает Мария Захарова
Курская АЭС / Фото: Игорь Кубединов / ТАСС
Украина вечером 26 октября целенаправленно атаковала Курскую АЭС тремя беспилотными летательными аппаратами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее информации, один из БПЛА врезался в склад ядерных отходов, два других упали на комплекс административных зданий станции.
При этом в аппаратах, по предварительным данным, применялись компоненты, поставленные западными странами.
Захарова отметила, что последствием налета могла стать “полномасштабная ядерная катастрофа”. Также она призвала “все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева”.
горняк
Источник