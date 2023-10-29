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Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Последствием налета могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, утверждает Мария Захарова

Курская АЭС / Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Украина вечером 26 октября целенаправленно атаковала Курскую АЭС тремя беспилотными летательными аппаратами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее информации, один из БПЛА врезался в склад ядерных отходов, два других упали на комплекс административных зданий станции.

При этом в аппаратах, по предварительным данным, применялись компоненты, поставленные западными странами.

Захарова отметила, что последствием налета могла стать “полномасштабная ядерная катастрофа”. Также она призвала “все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева”.

горняк

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