Украинский генерал пригрозил ударить по российским АЭС

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил о том, что Украина вправе нанести удары по военным заводам и критической инфраструктуре России, включая атомные электростанции. При этом, как подчеркнул генерал, западные партнеры запрещать таких действий против России не станут. Пишет Военное Дело.

«Они [Запад] понимают, какой это может дать эффект… Для нас самое главное, что, имея высокоточное оружие, мы можем более точечно наносить удары и жечь те предприятия, которые еще являются для нас опасными, которые производят военную продукцию. И как раз вокруг Москвы огромное количество городов, где находятся эти заводы. И наша задача — бить по этим заводам», говорит Кривонос.

Что касается энергетики, то, по словам Кривоноса, никто не помешает Украине остановить работу нескольких российских атомных электростанций.

«Их [АЭС] не так уж и много. Определенные станции абсолютно в досягаемости наших средств поражения. В Курской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областях», пригрозил украинский генерал.

Фото: Dmitry Mihalchenko

Автор: glavred

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