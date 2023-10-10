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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На Авдеевском направлении идёт жёсткая атака украинских позиций. Массированные удары не прекращаются с 4 часов. Пишет Царьград.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказал, что удары по украинским позициям, КП, складам с горючим и боепитанием не утихают. Такой массированной атаки по ВСУ не было давно. Помимо прочего, работает и русская авиация.

По сообщениям с мест, такого количества боеприпасов на единицу времени на этом направлении не применяли очень давно. Ну то есть это не рядовая ответка. А прям, как говорится, ад и Израиль, – пишет Коц в своём телеграм-канале.

Другие источники подтверждают информацию. По состоянию на 11 утра фактически уничтожен один из резервов в составе 3-го батальона. Много сгоревшей техники. Украинские боевики отодвинуты на 200 метров и продолжают отодвигаться назад, многие бросают позиции и бегут.

Фото: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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