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Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Утром территорию страны обстреляли, а ЦАХАЛ заявил о режиме готовности к войне

Фото: unsplash.com

Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля – обстрелы продолжаются и сейчас. Армия обороны Израиля, также известная как ЦАХАЛ, сообщила о проникновении на территорию страны боевиков и “о режиме готовности к войне”. В некоторых населенных пунктах идут уличные бои, сообщает РИА Новости.

В частности, на кадрах в соцсетях видно, что по улицам на пикапах ездят вооруженные люди, слышна стрельба. Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал удары “днем великой революции”.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.

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