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Улицу Ядринцева затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле

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Движение по ней перекрыли

Улицу Ядринцева затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле

Кадр из видео от очевидцев / “Инцидент Барнаул”

В Барнауле из-за коммунальной аварии затопило улицу Ядринцева. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам горожан, произошла поломка, из-за которой вода хлынула на проезжую часть. На перекрестке у улицы Шевченко кусок дорожного покрытия провалился, образовалась яма.

Уровень воды был настолько высоким, что у некоторых авто полностью топило колеса.

Участок Ядринцева от улицы Молодежной перекрыли на время ликвидации последствий аварии.

горняк

Источник

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