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Улучшенный танк Т-90М показан в действии: эксклюзивные кадры с места спецоперации

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Сети опубликованы видеокадры переброски уникального российского танка Т-90М, который был оснащен дополнительными решетчатыми экранами. Сообщается, что данные кадры были сделаны на одном из участков зоны спецоперации. Пишет Военное Дело.

На видео отчетливо видно, что машина имеет дополнительные решетчатые экраны на корме и бортах корпуса. Также экранами защищена крыша, задняя часть башни и дистанционно управляемая зенитно-пулеметная установка. При этом дополнительные элементы динамической защиты были установлены на контейнерах на экранах башни.

Известно, что обновленный Т-90М отличается от предыдущей версии новым башенным модулем с многослойным бронированием. Танк получил специальный отсек для размещения боеукладки вне боевого отделения. Отметим, что комплекс динамической защиты «Реликт» обеспечивает общую защиту машины.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

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