Умер актер из “Джентльмен-шоу” Евгений Хаит

У мужчины остановилось сердце

Фото: Telegram / Евгений Хаит / hait_house_for_smart

В Одессе скончался актер и сценарист проекта “Джентльмен-шоу” Евгений Хаит. Об этом в соцсетях рассказал шоумен Олег Филимонов.

“Ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор”, – написал Филимонов.

Предварительно установлено, что у актера остановилось сердце. При этом знакомые рассказывают, что на проблемы с сердцем он никогда не жаловался.

Евгений Хаит – брат актера и одного из основателей театра “Квартет И” Ростислава Хаита. Свою карьеру он начинал в КВН, после чего участвовал в создании нескольких шоу.

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