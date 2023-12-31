Умер актер из фильма “Пятая стража” Максимиллиан Потемкин

Ему было 49 лет

Фото: vk.com/wall-75986341_850

На 50-м году жизни скончался российский актер театра и кино Максимиллиан Потемкин. Об этом рассказали в пресс-службе театра “Верба”.

“К сожалению, новогодние праздники омрачились для нашего коллектива печальным событием. Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин”, – сказано в сообщении.

Потемкин является основателем театра “Верба”. Также на счету актера десятки ролей в кино и сериалах. Российскому зрителю Максимиллиан Потемкин известен по картинам “Пятая стража”, “Москва. Три вокзала”, “Сын ворона”, “Свидетели”.

Также он снялся в документальном фильме “Русские жены великих людей”.

новости Локтевский



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