Умер актер из сериалов “Склифосовский” и “Чикатило” Алексей Сдобный

Артист скончался 13 января, но известно об этом стало только сейчас

Фото: https://vk.com/producerbocharova

На 58-м году жизни умер российский актер Алексей Сдобный. Об этом во “ВКонтакте” рассказала продюсер Наталия Бочарова.

“Мы потеряли еще одного хорошего актера Сдобного Алексея Геннадьевича, ему было 57 лет. Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине…” – написала Бочарова.

По словам близких, у Сдобного были проблемы с сердцем, которые и могли привести к его смерти.

Отметим, что в фильмографии Алексея Сдобного более 40 работ. Широкому зрителю он знаком по ролям в сериалах “Склифосовский” и “Чикатило”.

новости Локтевский



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