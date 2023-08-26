Умер бывший глава администрации Бориса Ельцина

Сергею Филатову было 87 лет

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Экс-глава Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила агентству РИА Новости его дочь.

По словам женины, прощание планируют провести 29 августа в зале ЦБК. О причинах кончины не уточняется.

Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964-м окончил Московский энергетический институт. Работал на заводах в Москве и на Кубе.

Администрацию президента возглавлял с 1993 по 1996 год. Ушел госслужбы, став замруководителя штаба по выборам Ельцина.

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