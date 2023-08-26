ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Храм ремонтируют в Нагорном парке Барнаула
Новости Алтай
Депутат Госдумы Фетисов поблагодарил губернатора Томенко за алтайские продукты
Новости Алтай
Хоккеисты “Динамо-Алтай” проиграли первый матч турнира на “Кубок губернатора”
Новости Алтай
Склад с пиротехникой загорелся в Кемерове
Новости Алтай
Умер бывший глава администрации Бориса Ельцина
Новости Алтай
Москвичи рассказали о многомиллионных доходах

Коллекция категорий

Бизнес98 News
Здоровье96 News
Новости Алтай589 News
Новости Горняк125 News
Образование104 News
Общество198 News
Объявления70 News
Политика154 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Умер бывший глава администрации Бориса Ельцина

ГОРНЯК2201 mins

Сергею Филатову было 87 лет

Фото: unsplash.com

Экс-глава Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила агентству РИА Новости его дочь.

По словам женины, прощание планируют провести 29 августа в зале ЦБК. О причинах кончины не уточняется.

Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964-м окончил Московский энергетический институт. Работал на заводах в Москве и на Кубе.

Администрацию президента возглавлял с 1993 по 1996 год. Ушел госслужбы, став замруководителя штаба по выборам Ельцина.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News