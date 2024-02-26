Умер глава богатейшей семьи Ротшильдов Лорд Джейкоб

Причину смерти его родственники раскрывать не стали

Джейкоб Ротшильд / Фото: Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС

Британский финансист лорд Джейком Ротшильд скончался 26 февраля в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление семьи.

Его похоронят в соответствии с еврейским обычаем на небольшой частной церемонии. В заявлении членов семьи Ротшильда назвали превосходным финансистом, преданным госслужащим и страстным филантропом. Причина смерти не уточняется.

Банкир начал свою карьеру в семейном банке в 1963 году, однако в 1980-е годы покинул его из-за споров с другими членами семьи. Стал председателем RIT Capital Partners, который стал крупнейшим инвестиционным фондом с чистой стоимостью активов свыше 2 млрд фунтов стерлингов. Имеет различные британские государственные награды.

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