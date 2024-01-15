Умер известный российский каскадер Александр Захаренков

Причина его смерти не раскрывается

Фото: www.kino-teatr.ru

На 39-м году жизни скончался известный российский каскадер Александр Захаренков. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Отмечается, что актер и каскадер ушел из жизни 12 января. Причина смерти Захаренкова не сообщается.

Александр Захаренков участвовал в создании таких проектов, как “Спасти императора”, “Псевдоним “Албанец””, “СОБР”, “Геймеры”, “Балканский рубеж”, “Фантом”, “Марго. Огненный крест”, “Боец. Рождение легенды”.

Одной из последних работ каскадера стала роль в фильме “Тайна печати дракона” с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном.

Горняк22



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