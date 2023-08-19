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Умер Народный артист России Игорь Ясулович

редактор01 mins

Ему был 81 год

Кадр из фильма “Похождения Чичикова”

На 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИТИСа.

Некоторое время назад актера выписывали из больницы, где он лежал с серьезным заболеванием. Врачи провели ему несколько операций. Также Ясуловича вводили в искусственную кому.

“С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича”, – сообщили в ГИТИСе. 

Зрителю Игорь Ясулович известен по ролям в фильмах “Бриллиантовая рука”, “12 стульев”, “Тот самый Мюнхгаузен”, “Гардемарины, вперед!

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