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Умер один из главных создателей “Спутник-V” Борис Народицкий

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Причиной смерти Народицкого стала пневмония на фоне полученной два года назад тяжелой травмы

Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий

Фото: unsplash.com

Разработчик платформы, которая стала основой для вакцины “Спутник V”, Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, Народицкий умер вчера, 10 января. Причину смерти он не назвал. Прощание с ученым пройдет в эту субботу, 13 января, в траурном зале ЦКБ.

“Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним”, – отметил Гинцбург. По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти Народицкого стала пневмония на фоне полученной два года назад тяжелой травмы. Тогда он сломал один из шейных позвонков и с тех пор был сильно ограничен в движении.

Последние полтора месяца ученый провел в Боткинской больнице в тяжелом состоянии, у него развилась пневмония.

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