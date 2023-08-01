Причина смерти мужчины и дата прощания не уточняется

Фото: unsplash.com

Умер основатель сети магазинов “Аникс” Александр Никитин. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

Причина смерти мужчины и дата прощания не уточняется.

Напомним, что первый “Аникс” открылся в Бийске в начале лета 1993 года. Он располагался в здании у спуска к понтонному мосту. Тогда он был не привычным магазином самообслуживания, а прилавочного типа. Само здание недавно снесли.

С годами торговая сеть вышла за пределы Бийска. Сейчас в нее входит свыше 150 магазинов. Название расшифровывается как “Александр Никитин и сыновья”.

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