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Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский

редактор01 mins

Прощание состоится 11 августа в 11:00 мск в зале ЦКБ № 1 Управления делами президента

Фото: Интернет-журнал Власть / YouTube.com

Переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает радиостанция “Говорит Москва” со ссылкой на его родственников.

Прощание состоится 11 августа в 11:00 мск в зале ЦКБ № 1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25. Причину смерти близкие Володарского не раскрыли.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, начал работать переводчиком в 1968 году. Особенное распространение голос переводчика получил после популяризации VHS-кассет — тогда за его услугами стали обращаться видеопираты. Озвучил свыше пяти тысяч картин за свою карьеру. Его наиболее известные работы – это фильмы “Терминатор”, “Звездные войны” и “Джанго освобожденный”.

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