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Умер поэт-песенник Николай Добронравов

ГОРНЯК2201 mins

Об этом сообщает «Экспресс-газета». Добронравову было 94 года.

Он родился в 1928 году в Ленинграде, окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ, снялся в двух художественных фильмах. После этого оставил карьеру актера и занялся написанием песен.

В 1956 году поэт женился на композиторе Александре Пахмутовой. В соавторстве они создали больше 400 песен, многие из которых стали шлягерами: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Обнимая небо», «Трус не играет в хоккей», «Нежность», «Мелодия», «До свидания, Москва» (исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года), «Надежда», «Русский вальс», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей», «Яростный стройотряд», «И вновь продолжается бой».

Его песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Николай Басков, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли «Песняры», «Самоцветы», «Сябры».

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