реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ему было 73 года

Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

На 74-м году жизни скончался президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ассоциации.

“Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович – замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы”, – сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Георгий Лунтовский занимал должность заместителя председателя Банка России с 1999 по 2005 год, затем стал первым заместителем председателя ЦБ.

Он покинул регулятор в 2017 году и с этого времени был президентом Ассоциации банков России.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Пропавший подросток и коммунальная авария в Барнауле. Что произошло в Алтайском крае 10 марта

Пропавший подросток и коммунальная авария в Барнауле. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда…

Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно…

В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его легендарную повесть

В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его…

Планета Земля Фото: unsplash.com Идею воплотят в жизнь в рамках…

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

Листы сдуло с крыши Фото: "Инцидент Барнаул" С одного из…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp