Умер создатель языка программирования Pascal

Ему было 89 лет
Фото: pxhere.com
На 90-м году жизни скончался швейцарский ученый-информатик Никлаус Вирт. Об этом рассказали в Швейцарской высшей технической школе, где он работал.
Вирт является создателем таких языков программирования как Pascal, Euler, Modula-2, Oberon. В 1984 году он стал обладателем премии Тьюринга – самой престижной среди информатиков.
Ученый работал в нескольких институтах, а также участвовал в разработках для Пентагона. Язык программирования Pascal, созданный им, отличался простотой и некоторое время был самым часто используемым в коммерческих целях.
Никлаусу Вирту было 89 лет.
Горняк22
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