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Умер создатель языка программирования Pascal

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Ему было 89 лет

Умер создатель языка программирования Pascal

Фото: pxhere.com

На 90-м году жизни скончался швейцарский ученый-информатик Никлаус Вирт. Об этом рассказали в Швейцарской высшей технической школе, где он работал.

Вирт является создателем таких языков программирования как Pascal, Euler, Modula-2, Oberon. В 1984 году он стал обладателем премии Тьюринга – самой престижной среди информатиков.

Ученый работал в нескольких институтах, а также участвовал в разработках для Пентагона. Язык программирования Pascal, созданный им, отличался простотой и некоторое время был самым часто используемым в коммерческих целях.

Никлаусу Вирту было 89 лет.

Горняк22

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