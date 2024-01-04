Умер звезда КВН и “Comedy Баттл” Станислав Агафонов

Станиславу Агафонову было 40 лет

Станислав Агафонов / Фото со страницы Станислава Агафонова во “ВКонтакте”

Художественный руководитель нескольких команд КВН и финалист шоу “Comedy Баттл” Станислав Агафонов умер 3 января на 41-м году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

“Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе “Сборная Большого Московского цирка”. Буквально недавно вспоминал теплыми словами Станислава, так как было приятно работать с ним. Покойся с миром, дорогой Стас”, – написал Запашный.

Причину смерти Запашный не сообщил.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Он выступал в Высшей лиге КВН в составе команды “Байкал”. Также он был худруком команд КВН “Союз”, “Сборная Цирка”, “Урал” и “Раисы”. В 2014 году Агафонов стал одним из победителей проекта “Comedy Баттл”. А в 2021-м сыграл одну из главных ролей в российском ситкоме “По колено”.

У Агафонова остались жена и двое сыновей.

город Горняк



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