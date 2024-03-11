Умерла телеведущая Светлана Моргунова

Ей было 84 года

Светлана Моргунова в 2009 году / Фото: Юрий Самолыго / ИТАР-ТАСС

Умерла народная артистка РФ теле-и радиоведущая Светлана Моргунова, пишет ТАСС со ссылкой на ее подругу Веру Мусатову.

По ее словам, ведущая “Голубого огонька” и программы “Утренняя почта” скончалась утром 11 марта. “Причина смерти – отрыв тромба”, – сказала собеседница и добавила, что Моргунова не оправилась после потери сына Максима в 2020-м, и постепенно угасала в последние годы.

Светлана Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. 7 марта ей исполнилось 84 года.

новости Локтевский



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