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Умерла внучка Максима Горького

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дарья Пешкова ушла из жизни в возрасте 96 лет

Фото: театр имени Вахтангова

В возрасте 96 лет скончалась актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького.

Об этом сообщили в Вахтанговском театре, где Дарья Максимовна прослужила почти 75 лет и сыграла около полсотни ролей.

“Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным”, – отметили коллеги артистки.

Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года в Италии. В 1945-м она поступила в Театральное училище им. Б. Щукина, а после выпуска присоединилась к труппе Вахтанговского театра.

горняк

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