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Умерла звезда советского кино Галина Яцкина, ушедшая в монастырь

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Ей было 79 лет

Умерла звезда советского кино Галина Яцкина, ушедшая в монастырь

Галина Яцкина / Кадр из кинофильма

На 80-м году жизни скончалась советская актриса Галина Яцкина. Об этом сообщает РИА Новости.

“Сегодня отошла ко Господу заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Галина Ивановна Яцкина – советская и российская актриса театра и кино. Первая в истории советского кинематографа актриса – кандидат наук”, – написал в соцсетях протоиерей Василий Гелеван.

Он также добавил, что перед смертью Яцкина приняла постриг в схиму, получив имя Вера.

Наибольшую известность Галина Яцкина получила благодаря ролям в фильмах “Женщины”, “Уроки французского” и “Слово для защиты”.

горняк

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