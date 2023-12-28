Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Юная сибирячка Милана Хаметова купила дом мечты

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Юная сибирячка Милана Хаметова купила дом мечты

Девочка-блогер с детства была пробивной, в свои юные годы она попала в список Forbs

Милана Хаметова многим известна в сети по вирусным видео в Тик-Токе. Когда народ узнал о самостоятельной покупке школьницы, то пришел в недоумение, на чем девочка заработала такую сумму, да еще и недавно попала в список Forbs. Трехэтажным особняком блогер похвасталась в соцсетях, опубликовав снимок с ключами от заветной двери, сообщает «КП-Новосибирск».

– Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! – такой вызывающий зависть пост появился в фотоблоге у Миланы.

Родители девочки не бедные, но и не олигархи: небольшой магазин детской одежды, квартира в Новосибирске. С раннего возраста Милану водили на различные творческие кружки: танцы, вокал, модельное агенство. В 6 лет она – уже победила в конкурсе красоты «Мини мисс Сибирь».

В 10 лет девочка с мамой переехала в Москву, где за раскрутку восходящей звезды взялся земляк – Давид Манукян, открывший школу блогеров, а широкой неблогероской публике известный как экс-жених Ольги Бузовой. Дава тогда снял с мисс Миланой несколько роликов и заключил продюсерский контракт.

Школьница уже была суперзвездой Тик-Тока, когда записала свою первую песню «Умка». Клип собрал 113 млн просмотров.

На данный момент юная артистка поет, снимается в клипах, работает со звездами. Взрослой публике ее творчество покажется наивным, где-то наигранным, а вот детям и подросткам очень даже нравится.

“Купить дом или квартиру ребенок вряд ли сможет, а сделать его собственником можно, – рассказал КП-Новосибирск Никита Иванков, адвокат. Оформить недвижимость можно хоть на взрослого, хоть на младенца”. 

прогноз погоды на день , погода сейчас ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix