Юная сибирячка Милана Хаметова купила дом мечты

Девочка-блогер с детства была пробивной, в свои юные годы она попала в список Forbs

Милана Хаметова многим известна в сети по вирусным видео в Тик-Токе. Когда народ узнал о самостоятельной покупке школьницы, то пришел в недоумение, на чем девочка заработала такую сумму, да еще и недавно попала в список Forbs. Трехэтажным особняком блогер похвасталась в соцсетях, опубликовав снимок с ключами от заветной двери, сообщает «КП-Новосибирск».

– Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! – такой вызывающий зависть пост появился в фотоблоге у Миланы.

Родители девочки не бедные, но и не олигархи: небольшой магазин детской одежды, квартира в Новосибирске. С раннего возраста Милану водили на различные творческие кружки: танцы, вокал, модельное агенство. В 6 лет она – уже победила в конкурсе красоты «Мини мисс Сибирь».

В 10 лет девочка с мамой переехала в Москву, где за раскрутку восходящей звезды взялся земляк – Давид Манукян, открывший школу блогеров, а широкой неблогероской публике известный как экс-жених Ольги Бузовой. Дава тогда снял с мисс Миланой несколько роликов и заключил продюсерский контракт.

Школьница уже была суперзвездой Тик-Тока, когда записала свою первую песню «Умка». Клип собрал 113 млн просмотров.

На данный момент юная артистка поет, снимается в клипах, работает со звездами. Взрослой публике ее творчество покажется наивным, где-то наигранным, а вот детям и подросткам очень даже нравится.

“Купить дом или квартиру ребенок вряд ли сможет, а сделать его собственником можно, – рассказал КП-Новосибирск Никита Иванков, адвокат. Оформить недвижимость можно хоть на взрослого, хоть на младенца”.

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Взято отсюда