Робот-художник оформит и украсит любое помещение за считанные часы
Работа “ЯМогу принт” / Фото предоставлено компанией
Роботы в нашей жизни – уже не фантастика, а реальность. Они помогают в быту, в медицине, промышленности и образовании, а еще делают жизнь ярче и интереснее. Например, в последнее время стало популярно украшать квартиры, дома, офисы, заведения и даже школы и детские сады картинками, нанесенными с помощью робота. С такой технологией работает барнаульская компания “ЯМогу принт”. Рассказываем, чем хорош робот-художник.
Искусный, быстрый, безопасный
“ЯМогуПринт” – это робот-художник, который за несколько часов максимально точно и аккуратно печатает долговечные изображения на вертикальных поверхностях, используя технологию нанесения краски слоями. Получаются яркие, насыщенные и четкие картинки с сохранением теней и мелких деталей.
Благодаря функции нанесения белой подложки “ЯМогу принт” печатает принты и на темном фоне, без потери качества изображения.
Краска, используемая при печати, безопасна для здоровья и не имеет запаха. Она мгновенно застывает благодаря ультрафиолетовому лучу, а потому оформить и украсить пространство можно за считанные часы.
Работы “ЯМогу принт” / Фото предоставлены компанией
“ЯМогу принт” печатает на:
- штукатурке;
- обоях;
- дереве;
- стекле;
- кирпиче;
- кафельной плитке;
- бетоне и других материалах.
Один для всех
Робот-художник “ЯМогу принт” станет незаменимым помощником и для частных лиц, и для бизнеса, и для госучреждений. С помощью яркого индивидуального рисунка можно внести изюминку в любой интерьер, воплотить в жизнь креативные идеи дизайнеров.
Все чаще таким способом оформляют стены, информационные стенды, коридоры или другие помещения в детских садах и школах. Заказать печать просто – достаточно лишь обратиться в фирму. Все остальное сделают специалисты компании: быстро установят необходимое оборудование и нанесут изображение, не оставив после себя ни капель краски, ни кисточек и пустых баллончиков, ни мусора.
Такой способ оформления удобен и тем, что для получения красивого изображения не нужна предварительная подготовка стен, а после нанесения картинки не придется ждать выветривания запаха краски.
Если у заказчика возникают сложности с разработкой дизайна, в компании помогут создать макет будущего изображения.
Преимущества технологичного художника
1. Быстрая печать
Принтер “ЯМогу принт” оперативно наносит изображения на стену: от 2,5 кв. метра в час.
2. Большой размер рисунка
Высота картинки может достигать трех метров, а ширина и вовсе не ограничена.
3. Безопасность
Используемая краска нетоксична и имеет сертификаты качества.
4. Без подготовки
Зашкуривать, мыть и обезжиривать стены не нужно.
5. Широкая область применения
“ЯМогу принт” наносит рисунки в том числе и на металл, мебель, ламинат и даже кожу.
6. Помощь дизайнера
При необходимости в компании создадут авторский дизайн для любого интерьера.
7. Точность печати
Принтер переносит любое цифровое изображение с точностью 100%.
8. Гарантия качества
На изображения внутри помещений есть гарантия пять лет, для тех, что на улице, – три года.
9. Легкий уход
Готовую картинку можно мыть и протирать.
Работы “ЯМогу принт” / Фото предоставлены компанией
Робот-художник “ЯМогу принт” – сочетание технологий и креативного подхода к дизайну. Оно открывает новые горизонты для творчества и позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи, делая процесс создания ярких и запоминающихся образов быстрым, простым и удобным.
“Ямогу принт” Телеграм Тел.: +7 (960) 945-66-66Пологно Евгений Вячеславович
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