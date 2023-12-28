Детская команда края по следж-хоккею «ВОИтели-Алтай» приняла участие в первом турнире – ребята съездили в Бердск на «Кубок Маскота» – Снеговика, талисмана новосибирской «Сибири».

Соперниками были команды из Омска, Новосибирск. Оба матча наши проиграли – Новосибирску 0:9, Омску 0:2. Но в этом турнире важен не результат, а сам факт участие – для спортсменов края соревнования стали первыми в жизни. В Новосибирской области детская команда по следж-хоккею существует пять лет, а в Барнауле тренировки начались только в этом году. Команду при местном отделении всероссийского общества инвалидов создали на средства гранта фонда Тимченко. Тренировки на льду «Карандин-Арены» для детей проводят пятикратный чемпион мира по футболу ампутантов, нападающий футбольной команды «Динамо-Алтай», один из основоположников следж-хоккея в России Дмитрий Удалов и Игорь Кузнецов, известный паралимпиец, лыжник, легкоатлет и гребец.

Справка: следж-хоккей – паралимпийская разновидность хоккея, в которой спортсмены играют, сидя на специальных санях.

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