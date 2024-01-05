«Юные лидеры Сибири» собрались на Алтае

В Барнауле в эти дни проходит образовательный съезд для самых активных школьников.

Участвуют в нём 250 делегатов из разных районов края – это волонтёры, участники детских объединений, трудовых и школьных отрядов вожатых, лидеры ученического самоуправления. На форуме работают образовательные площадки по 19 направлениям. Проходят встречи и мастер-классы от экспертов в своих отраслях – бизнес, спорт, искусство. На них собравшихся учат воспитывать в себе лидерские качества.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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