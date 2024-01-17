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Юные танцоры из Барнаула стали лауреатами престижного национального конкурса

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Крупное событие объединило несколько тысяч детей. Среди них выделились барнаульские танцоры, исполняющие хип-хоп и брейк

В Москве барнаульский танцевальный коллектив стал лауреатом третьей степени национальной премии “Щелкунчик” в сфере хореографического искусства.

Теперь можно выдохнуть: позади четыре сложных дня. Юные танцоры из студии Lightness только вернулись из Москвы.

“Там вообще принимало участие около трех тысяч детей, около ста коллективов со всей России. Из Барнаула там не было ни одного коллектива, кроме нас. Там в основном были современники, эстрада, классика, народники. Уличников было немного”, – рассказала руководитель студии танца Юлия Митьковская.

Кстати, к “Щелкунчику” танцоры готовились полгода.

“На конкурсе, наверное больше всего запомнился гала-концерт. Во-первых, масштабы, которые там были. Это было очень круто. Очень много конкурсантов абсолютно разных стилей. Это просто незабываемые эмоции”, – отметила участница студии танца Екатерина.

Теперь ребята ждут, когда их выступление покажут на федеральном канале. И, конечно же, готовятся к следующим соревнованиям, ведь теперь они заряжены на новые победы.

Взято отсюда

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