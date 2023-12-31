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Юный бийчанин получил новогодний подарок, о котором попросил Владимира Путина

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Юный бийчанин получил новогодний подарок, о котором попросил Владимира Путина

Мальчик написал обращение во время прямой линии с президентом

Народный фронт в предновогоднюю неделю отрабатывает обращения, которые поступили на прямую линию президента в формате «Елки желаний». С разных уголков России отправляли серьезные вопросы и обращения, среди которых затаилось новогоднее желание семилетнего мальчика из Бийска.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович! Хочу на Новый год самолет на пульте управления. Подарите, пожалуйста», – написал Игорь Тюкин. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Просьба Игоря была услышана: 28 декабря мальчик получил подарок, который ему вручила Татьяна Ильюченко, член регионального штаба Народного фронта.

– Во время прямой линии с президентом мы с Игорем лежали в больнице, – вспоминает Тамара, мама мальчика. – Я просто предложила сыну отправить обращение напрямую Владимиру Владимировичу, написав, что он хочет получить на Новый год – Игорь согласился. Когда нам позвонили представители Народного фронта, то я сначала не поверила, однако мы даже не могли подумать, что желание сына может исполниться. В тот момент Игорь находился рядом и случайно услышал разговор, после чего они вместе со своей двоюродной сестрой начали украшать квартиру к скорому появлению гостей.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

К приходу Татьяны Викторовны семья подготовилась: все нарядились, квартиру украсили новогодней атрибутикой и рисунками.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Перед вручением подарка Татьяна Викторовна показала совместную фотографию с Владимиром Владимировичем и рассказала небольшую предысторию.

– Ты же знаешь, что я не просто так пришла, – обратилась она к Игорю. – Я представитель Народного фронта, который работает с обращениями к президенту. Ты же писал Владимиру Владимировичу о своей мечте, и вот мы исполняем новогоднее желание, с которым ты обратился к президенту.

В магазинах Бийска не было в наличии самолетов, однако выход нашелся – вертолет на пульте управления. Ребенок был искренне рад такому подарку, в дополнение к нему, конечно же, были и сладости.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Как рассказала мама Игоря, он очень хочет стать пилотом. Когда они лежали в больнице в Санкт-Петербурге, то мальчику удалось попробовать себя в этой роли – полетать на авиатренажере Boeing и даже совершить посадку воздушного судна на воду. За это он получил настоящий сертификат.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Эмоции семьи и всех присутствующих при вручении новогоднего подарка были очень искренними: радость, восторг, удивление и благодарность за исполнение детской мечты.

– Обращения к президенту поступают во время прямой линии и порой, среди больших и глобальных просьб, есть интересные, простые, которые хочется исполнить в канун Нового года – например, вертолет на пульте дистанционного управления, – рассказывает Татьяна. – Сегодня мы в гостях и исполняем желание. Нас ждали, что немаловажно, дети верят в чудеса. Мы рады, что не разочаровали их!

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Татьяна Викторовна еще раз поздравила семью с наступающим праздником и поблагодарила за радушный прием. На прощание гостья сказала Игорю слова, которые были так для него важны. Речь была короткой, но она тронула всех, особенно маму, до глубины души.

– У тебя все будет хорошо, ты будешь здоровым и станешь пилотом, – пообещала она мальчику, обняв его.

точная погода , погода в самое ,

Взято отсюда

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