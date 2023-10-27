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Упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Следователи возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Упавшего в коллектор с горячей водой в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ, сообщили в Минздраве Свердловской области.

“Ребенок находится в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Ожоги 50-55% площади тела”, – рассказали в ведомстве, отметив, что врачи решают вопрос об операции.

По данным регионального Следкома, инцидент случился вечером 26 октября. Подросток 2009 года рождения гулял с приятелем и в одном из дворов по улице 40 лет Октября мальчики увидели два канализационных колодца без крышек, прикрытых остекленными рамами.

“На одну из этих рам пострадавший подросток встал, и под тяжестью веса несовершеннолетнего стекло треснуло. Он самостоятельно выбрался, а свидетели вызвали скорую помощь”, – отметили в СК.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура тем временем проверяет соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры.

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