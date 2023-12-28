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Упоминания Киркорова убрали еще из одного фильма

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Картина, из которой “стерли” певца, вышла в 2022 году

Упоминания Киркорова убрали еще из одного фильма

Постер фильма “Самоирония судьбы”

Упоминания о Филиппе Киркорове убрали из описания фильма “Самоирония судьбы”. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что Киркорова выписали из состава актеров фильма, но его изображение на постере все еще присутствует. 

Роль в фильме певец исполнил значимую. В новогодней картине от ТНТ он сыграл “Ипполита Бедросовича”.

Ранее сообщалось, что поп-король Филипп Киркоров пропал с постера новогодней комедии “Иван Васильевич меняет все” на ТНТ после скандала с “голой” вечеринкой блогера Насти Ивлеевой.

Вместо него на постер поместили шоумена Павла Волю.

город Горняк

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