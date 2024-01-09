Ураган с порывами ветра под 120 км/ч обрушится на Алтайский край

В регионе объявлено штормовое предупреждение

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за надвигающегося урагана: порывы ветра в регионе во второй половине дня 10 января и сутки 11 января местами могут превысить опасную отметку в 33 метра в секунду. Помимо усиления ветра синоптики передают потепление с метелями, мокрым снегом, дождем. Также возможно отложение мокрого снега на проводах и ветках деревьев.

“Разгул стихии начнется с южных районов во второй половине дня в среду. Ветер в Алтайском крае усилится до 18-23 м/с, местами его порывы достигнут 25-30 м/с, а в отдельных районах он будет ураганным: до 33 м/с и более”, – сообщили amic.ru региональном Гидрометцентре.

Еще в ночь на 10 января в крае будет довольно холодно: столбики термометров покажут от -22 до -27 градусов. А уже днем потеплеет до -2…-7, по югу воздух прогреется до +2…+7. В ночь на четверг температуры будут по всему региону отрицательными: от -4 до -18 градусов. На фоне таких перепадов на дорогах будет очень скользко.

Напомним, 19 ноября по территории Алтайского края пронесся ураган – скорость ветра на большей части региона составила 25-30 м/с. В Благовещенке он усилился до 32 м/с, страшнее всего было в Усть-Чарышской Пристани – здесь ураганный ветер дул со скоростью 35 м/с. Нанесенный ущерб социальным объектам составил миллионы рублей. Со зданий срывало кровли и обшивку, без света остались более 70 населенных пунктов, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.

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