Порядка 300 человек в этом году смогли записаться к алтайским нотариусам через портал Госуслуги, то есть, не выходя из дома

В 2022 году Министерство цифрового развития России и Федеральная нотариальная палата утвердили дорожную карту. В рамках данного проекта в марте 2023 года Алтайский край вошел в число шести пилотных регионов, где на едином портале государственных и муниципальных услуг запустили сервис записи на прием к нотариусу.

Эксперимент оказался удачным, и уже через три месяца возможность онлайн-записи появилась у жителей всей страны. В нашем регионе, за неполный год, ею воспользовалось почти три сотни человек.

Среди них немало сельских жителей. Как подчеркивают в алтайской краевой нотариальной палате, такой способ обращения облегчает людям жизнь: не нужно тратить время на дорогу, чтобы записаться на прием.

Достаточно зарегистрироваться на портале, найти соответствующую услугу, выбрать регион, нотариальное действие, а также нотариуса, день и время визита. На портале при этом отразится список документов, которые потребуются для приема.

Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет.

Добавим: к данному сервису подключились все нотариусы Алтайского края.

Взято отсюда