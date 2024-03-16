Юрий Ряполов: «Избирателей встречают с улыбкой»

Заместитель председателя комитета БГД по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов проголосовал на выборах президента.

« Голосование проходит в штатном режиме. Люди идут на выборы. Атмосфера рабочая и праздничная одновременно. Главное, на что обратил внимание, это доброжелательность членов комиссии. Они встречают избирателей с открытой улыбкой, как дорогих гостей. И это позитивно влияет на настроение избирателей, пришедших на участок. Люди идут голосовать с улыбкой» , – отметил депутат.

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