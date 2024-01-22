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Юрий Ряполов организовал в пригороде работу «Снежного десанта»

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Юрий Ряполов организовал в пригороде работу «Снежного десанта»

В минувшую субботу, по приглашению заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Юрия Ряполова , в пригород Барнаула десантировались бойцы четыре студенческих отрядов: «Северное сияние», «Армада», «Здоровое поколение», «Попутный ветер» . Вместе с депутатом ребята ударно потрудились в селе Власиха и поселке Лесном.

В школе №98 в с. Власиха работали бойцы отряда «Снежного десанта «Армада» и волонтерского отряда «Здоровое поколение». Утром, после торжественного построения, вместе со школьниками, студенты расчистили от снега Памятный знак жителям с. Власиха, погибшим в годы Великой Отечественной войны, остановочный павильон возле школы, территорию детского сада №236, а также оказали помощь в очистке от снега семье мобилизованного на СВО.

Другие два отряда – «Северное сияние» и «Попутный ветер», трудилась в п. Лесной. Они также очистили от снега остановочный павильон, расположенный на конечной остановке школьного автобуса, часть ребят была задействована в очистке Аллеи, недавно построенной в поселке по программе инициативного бюджетирования.

По словам депутата, 2024 год для краевого студенческого отряда «Алтай» особенный он будет праздновать 60-летие со дня основания. И юбилейный год студотряды традиционно начинают с добрых дел.

Взято отсюда.

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