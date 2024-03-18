Юрий Шамков: Общественное наблюдение подтверждает легитимность избрания Владимира Путина

18 марта — ИА SM.News . Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков и руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Алексей Чесноков подвели итоги общественного контроля на выборах Президента РФ.

Отмечены отсутствие серьезных нарушений в процессе голосования, а также своевременная реакция мониторинговой группы на инциденты в соцсетях и на избирательных участках.

«В первую очередь хочу отметить, что организация работы Центра общественного наблюдения за выборами Президента РФ прошла на высоком уровне. Благодарим руководство библиотеки им. Шишкова, где проходила эта работа, а также коллег, представляющих Общественную палату Алтайского края. Центр общественного наблюдения был открыт для всех партий и общественных организаций, всх желающих. Все убедились в открытости и непредвзятости организации наблюдения за выборами, так и самих выборов. Выборы состоялись. Предварительный результат 87-88% за Владимира Владимировича Путина. Всё указывает на абсолютную легитимность избранного Президента — Путина Владимира Владимировича», — заявил председатель Общественной палаты Юрий Шамков.

Общественное наблюдение за выборами разного формата, от муниципального до федерального уровня, организовано Общественной палатой Алтайского края с 2021 года. Общественный контроль, с участием высококлассных специалистов, с привлечением студенческой молодёжи и общественников, а также с применением средств видеоконтроля, обеспечивает высокий статус прозрачности голосования.

За годы общественного контроля в Алтайском крае на выборах не зафиксировано случаев нарушений, способных усомниться в их итогах. Отметим также, в крае наблюдается традиционная инертность избирателей. Отвлечение на личные проблемы часто отвлекает значительную часть электората от участия к вопросам сопричастности в краевых и федеральных заботах. Возможно поэтому политическая инертность населения делает регион одним из тех, кто находится в числе наименее причастных в доле реальных участников политического процесса в стране.

Взято отсюда.

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