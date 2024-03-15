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Юрий Шамков открыл работу Центра общественного наблюдения в Алтайском крае

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Юрий Шамков открыл работу Центра общественного наблюдения в Алтайском крае

15 марта в краевой библиотеке имени Вячеслава Яковлевича Шишкова приступил к работе Центр общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае. Первыми с его деятельностью ознакомились представители СМИ.

Член Общественной палаты Алтайского края (ОП АК) Татьяна Величко рассказала журналистам об основных структурных подразделениях ЦОН: пресс-центре, группе видеонаблюдения за избирательными участками (в зале установлен большей экран, куда в режиме онлайн выводится видеотрансляция с УИКов края), группе мониторинга, группе наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), информационно-аналитической группе, группе мобильного реагирования, группе взаимодействия с государственными органами и институтами гражданского общества. В подразделениях в основном работают добровольцы из числа студентов под руководством профильных экспертов. Например, в информационно-аналитическую группу вошли студенты РАНХиГС, а возглавляет ее член ее ОП АК Юрий Овиденко.

Более подробную информацию представители телевидения, радио, газет и средств массовой коммуникации получили во время пресс-конференции, которую открыл председатель ОП АК Юрий Шамков . Он отметил, что краевая Общественная палата курирует работу независимых общественных наблюдателей.

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края: «В Алтайском крае на каждом из 1684 избирательных участков в основные дни голосования будут наблюдатели от Общественной палаты Алтайского края, которые прошли подготовку. Также в Алтайском крае будут работать несколько сотен наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации». Общественники рассказали о том, что двери ЦОН открыты всем участникам избирательного процесса все дни его работы в регионе. Спикеры подчеркнули, что Центр технически доступен для посещения маломобильными группами населения. Ежедневно ЦОН будет проводить пресс-конференции, посвященные промежуточным итогам голосования, тематические круглые столы и всероссийские совещания. Сегодня вечером, например, здесь пройдет круглый стол «Выборы как средство объединения институтов гражданского общества и народов России». Директор АКУНБ им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова подчеркнула, что на этих выборах происходит определение дальнейшего пути развития нашего государства и нужно создать все условия для их открытости. «Библиотека понимает свою ответственность в этом вопросе, с нашей стороны мы сделали все возможное для этого», – сказала Татьяна Ивановна. Руководитель Центра общественного наблюдения в Алтайском крае, член ОП Алексей Чесноков рассказал о том, что институт общественного наблюдения прочно вошел в жизнь общества, став его неотъемлемой частью.

Алексей Чесноков, руководитель Центра общественного наблюдения в Алтайском крае, член ОП АК: «То количество степеней защиты, которое направлено на защиту волеизъявления избирателей в России, гораздо больше чем в большинстве стран мира. А, например, наша система защиты ДЭГ, пожалуй, лучшая в мире. Кстати, по ДЭГ в Алтайском крае на данный момент проголосовала примерно половина граждан, подавших соответствующее заявление».

Студент Алтайского филиала РАНХиГС Екатерина Елистратова отметила, что более трех лей участвует в общественной наблюдении, его дня она руководит группой видеомониторинга, в которую входя 36 студентов Президентской академии. При этом, подавляющее число имеет опыт наблюдения в прошлые избирательные компании и все прошли специальное обучение.

Юрий Овиденко рассказал о трех основных принципах работы, которых будут придерживаться специалисты информационно-аналитической группы ЦОН в целях недопущения распространения фейковой информации: оперативность, объективность, законность. «Группа будет работать в тесном контакте с силовыми ведомствами. По каждому факту оперативно будет проведен разборы и дана юридическая оценка», – сказал Юрий Николаевич.

Член ОП АК Гарик Геворгян ознакомил участников пресс-конференции с особенностями наблюдения в местах принудительного содержания граждан – в изоляторах временного содержания и психиатрических больницах. За ходом голосования в таких местах общественники также организовали наблюдение.

Член ОП АК, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов рассказал о группе мобильного реагирования. «Мобильные группы общественных наблюдателей созданы в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Заринском районе. В случае получения сигнала и выявления нарушения, группа будет выезжать на место и проводить проверку. Наши сотрудники будут готовы оперативно прибыть на место происшествия, провести фото- и видесъемку, верифицировать данные о возможном нарушении. Пока звонков не поступало».

Руководитель группы контроля за ДЭГ, директор Института математики и информационных технологий АлтГУ Евгений Журавлев рассказал о том, как проходит наблюдение за дистанционным электронным голосованием и отметил, что высокая явка с утра объясняется простотой голосования – когда не нужно одеваться, специально настраиваться для похода в УИК, а граждане понимают важность Выборов Президента России и не хотят откладывать голосование на завтра.

Центр общественного наблюдения в Алтайском крае будет работать в круглосуточном режиме 15,16,17 марта. 18 марта он проведет итоговую пресс-конференцу.

Взято отсюда.

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