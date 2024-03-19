Юрий Шамков поблагодарил общественных наблюдателей на выборах Президента России

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края:

«В завершившемся голосовании приняли участие более 1 миллиона 50 тысяч жителей нашего региона. Оно полностью подтвердило легитимность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Очень важный фронт работ на этих выборах был отведен Общественной палате Алтайского края. Ее представители отвечали за широкомасштабное наблюдение за процедурой голосования на всей территории края. Общественниками проделана большая работа и не только на протяжении трех суток голосования, потому что было время и на подготовку, и на настройку всех процессов.

Центр Общественного наблюдения, который координировал деятельность общественных наблюдателей, отработал на высоком уровне. Им руководил член ОП АК Алексей Александрович Чесноков. Практически на всех 1684 избирательных участках края работали общественные наблюдатели. Несколько сотен сигналов было отработано волонтерами и экспертами центра.

От имени Общественной палаты Алтайского края выражаю благодарность руководителю Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексею Александровичу Чеснокову, членам ОП АК Василию Ивановичу Куцу, Юрию Николаевичу Овиденко, Гарику Меграбовичу Геворгяну, Татьяне Васильевне Величко, Иван Евгеньевичу Панову, Николаю Николаевичу Якушеву, члену экспертного совета ОП АК Валерию Валерьевичу Зиястинову, специалисту по связям с общественностью Алексею Владимирович Янкину и всему Аппарату ОП АК во главе с Еленой Анатольевной Зинковой.

Вы внесли огромный вклад в развитие и укрепление суверенитета нашей страны и защиту ее государственности!»

Взято отсюда.

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