19.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Общество
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Политика
“Путин напугал”. В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине
Политика
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Политика
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Мир
КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова

Коллекция категорий

Бизнес207 Новости
Здоровье465 Новости
Новости Алтай2128 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование240 Новости
Общество480 Новости
Объявления82 Новости
Политика452 Новости
Спорт265 Новости
Платим за интересные новости!

Юрист рассказал, как длинные выходные в ноябре отразятся на зарплате россиян

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Деньги, зарплата Фото: Виталий Барабаш

В первые ноябрьские выходные жители страны отдохнут с 4 по 6 ноября, поскольку выходной в честь праздника перенесли на понедельник

Дополнительный выходной день в ноябре никак не отразится на заработной плате работников, которые получают оклад, заявил юрист Александр Южалин, сообщает sovainfo.ru.

“Но, если работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день, такая работа должна быть оплачена в двойном размере”, – отметил эксперт.

Напомним, что в начале ноября россиян ожидают последние в этом году длинные выходные. Дополнительный нерабочий день граждане получат в связи с Днем народного единства.

Источник

город горняк
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости