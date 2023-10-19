Деньги, зарплата Фото: Виталий Барабаш

В первые ноябрьские выходные жители страны отдохнут с 4 по 6 ноября, поскольку выходной в честь праздника перенесли на понедельник

Дополнительный выходной день в ноябре никак не отразится на заработной плате работников, которые получают оклад, заявил юрист Александр Южалин, сообщает sovainfo.ru.

“Но, если работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день, такая работа должна быть оплачена в двойном размере”, – отметил эксперт.

Напомним, что в начале ноября россиян ожидают последние в этом году длинные выходные. Дополнительный нерабочий день граждане получат в связи с Днем народного единства.

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