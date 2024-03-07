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Уровень бедности в России снизился до 9,3%

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Граница бедности по итогам 2023 года составила 14 339 рублей

Уровень бедности в России снизился до 9,3%

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

По итогам 2023 года число россиян, живущих ниже границы бедности, составило 13,5 млн человек, или 9,3% от общей численности населения. Об этом сообщили в Росстате.

В первом квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности составляло 19,6 млн человек (13,5% от общего населения страны), во втором квартале – 15,7 млн человек (10,8%), в первом полугодии – 17,3 млн человек (11,9%), в третьем квартале – 14,8 млн человек (10,2%), с января по сентябрь – 16 млн человек (11,1%).

Самые низкие показатели зафиксировали в четвертом квартале 2023 года – 9,9 млн человек с доходами ниже границы бедности (6,8%).

Порог бедности по итогам 2023 года составил 14 339 рублей.

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