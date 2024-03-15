Урожай будете собирать ведрами: что нужно сделать с вишней весной

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Урожайность вишни можно значительно повысить, если провести подкормку определенным удобрением весной. Эксперт сетевого издания «Белновости», ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказывает, какая подкормка необходима вишневому дереву весной.

Первая весенняя подкормка вишни должна содержать азот. Удобрение вносится до того момента, пока почки не распустятся, так как азот способствует их пробуждению. Хотя любые азотные удобрения подойдут для этой цели, наилучшим вариантом будет использование аммиачных удобрений.

Необходимая дозировка азотных удобрений зависит от возраста вишневого дерева. Если дереву до 4 лет, то вносится 15 граммов аммиачной селитры на квадратный метр. В случае, если дереву уже исполнилось 5 лет, дозировка повышается до 20 граммов на квадратный метр.

Если почва имеет кислый уровень, то рекомендуется использование кальциевой селитры для подкормки вишен. Это удобрение также немного подщелачивает грунт, что благоприятно влияет на рост и развитие дерева.

Следуя рекомендациям специалиста и проведя правильную подкормку весной, можно обеспечить вишневому дереву хорошие условия для роста и развития, а в итоге получить более высокий урожай вкусных и сочных плодов.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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