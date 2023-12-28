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Уроженец Барнаула помог своей команде выиграть матч чемпионата НХЛ

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Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу в матче “Каролины Харрикейнз” против “Нэшвилла”

Уроженец Барнаула помог своей команде выиграть матч чемпионата НХЛ

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула Андрей Свечников помог своей команде “Каролина Харрикейнз” выиграть матч чемпионата НХЛ.

Утром 28 декабря по алтайскому времени нападающий забил гол и отдал результативную передачу в выездной игре против “Нэшвилла”. В итоге “Ураганы” праздновали победу со счетом 5:2, а Свечникова признали 3-й звездой матча.

В сезоне 2023/24 годов 23-летний хоккеист провел за “Каролину” 20 матчей, в которых забросил в ворота соперников 3 шайбы и отдал 13 голевых передач.

Он родился в 2000 году в Барнауле. За “Каролину” Свечников выступает с 2018 года. Всего он провел в НХЛ 367 матчей и набрал 280 очков по системе “гол плюс пас”.

Горняк22

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